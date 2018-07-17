В Сети появился первый тизер нового "Доктора Кто"

Тринадцатый Доктор знакомится со своими новыми товарищами, приключение с которыми начнётся в октябре.

Канал BBC выпустил первый тизер одиннадцатого сезона популярного фантастического сериала "Доктор Кто". 40-секундное видео знакомит нас с новыми компаньонами главной героини, которую сыграет Джоди Уиттакер.

Всего у тринадцатого Доктора будет три новых попутчика. Вместе с Уиттакер в путешествие по времени и пространству отправятся Брэдли Уолш (Грэм), Тосин Коул (Райан) и Мэндип Джилл (Ясмин).