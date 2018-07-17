Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 июля 2018, 08:04

В Сети появился первый тизер нового "Доктора Кто"

Фото: &copy; BBC

Фото: © BBC

Тринадцатый Доктор знакомится со своими новыми товарищами, приключение с которыми начнётся в октябре.

Канал BBC выпустил первый тизер одиннадцатого сезона популярного фантастического сериала "Доктор Кто". 40-секундное видео знакомит нас с новыми компаньонами главной героини, которую сыграет Джоди Уиттакер.

Всего у тринадцатого Доктора будет три новых попутчика. Вместе с Уиттакер в путешествие по времени и пространству отправятся Брэдли Уолш (Грэм), Тосин Коул (Райан) и Мэндип Джилл (Ясмин).

Напомним, премьера одиннадцатого сезона сериала "Доктор Кто" запланирована на октябрь 2018 года.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • докторкто
  • Кино и сериалы
  • Культура
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar