В Сети появился первый тизер нового "Доктора Кто"
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Тринадцатый Доктор знакомится со своими новыми товарищами, приключение с которыми начнётся в октябре.
Канал BBC выпустил первый тизер одиннадцатого сезона популярного фантастического сериала "Доктор Кто". 40-секундное видео знакомит нас с новыми компаньонами главной героини, которую сыграет Джоди Уиттакер.
Всего у тринадцатого Доктора будет три новых попутчика. Вместе с Уиттакер в путешествие по времени и пространству отправятся Брэдли Уолш (Грэм), Тосин Коул (Райан) и Мэндип Джилл (Ясмин).
Напомним, премьера одиннадцатого сезона сериала "Доктор Кто" запланирована на октябрь 2018 года.