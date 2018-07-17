Сценарист "Лары Крофт" работает над драмой о космосе

Женева Робертсон-Дуорет принимает участие в адаптации на большой экран второго романа автора "Марсианина".

До этого она работала над фильмами "Tomb Raider: Лара Крофт", "Капитан Марвел" и Dungeons & Dragons. Сейчас Женева пишет сценарий адаптации романа Энди Уира "Артемида". Постановщики ленты — Фил Лорд и Крис Миллер. Адитья Суд ("Дэдпул") и Саймон Кинберг ("Логан") спродюсируют проект.

Роман автора "Марсианина" рассказывает о городе под названием Артемида — первом и единственном поселении на Луне. Главная героиня — Джасмин Башара по прозвищу "джаз" — работает курьером. Она мечтает накопить достаточно денег, чтобы переехать из своей небольшой хибары в приличный район.