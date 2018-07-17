Звезда "Назад в будущее" хочет озвучить персонажа в сериале "Рик и Морти"

Актёр Кристофер Ллойд, известный благодаря фильмам "Назад в будущее", признался , что знаком с феноменом "Рика и Морти". В случае необходимости актёр может даже озвучить какого-нибудь персонажа мультсериала.

Пристально я не слежу за сериалом, но пару эпизодов видел. Это очень весело. Я знаю, что это вроде как пародия на Дока и Марти.

В ответ на вопрос, хотел бы он принять участие в озвучке сериала, актёр признался, что да, он был бы не против. Интервьюер даже предложил Ллойду персонажа — отца Рика Санчеза, на что актёр посмеялся и заметил, что это точно было бы весело.