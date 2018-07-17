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Опубликовано 17 июля 2018, 08:44

Звезда "Назад в будущее" хочет озвучить персонажа в сериале "Рик и Морти"

Фото: &copy; кадр из фильма "Назад в будущее"

Фото: © кадр из фильма "Назад в будущее"

Если создатели анимационного хита предложат, то Кристофер Ллойд готов подарить свой голос одному из героев.

Актёр Кристофер Ллойд, известный благодаря фильмам "Назад в будущее", признался, что знаком с феноменом "Рика и Морти". В случае необходимости актёр может даже озвучить какого-нибудь персонажа мультсериала.

Пристально я не слежу за сериалом, но пару эпизодов видел. Это очень весело. Я знаю, что это вроде как пародия на Дока и Марти.

Кристофер Ллойд

В ответ на вопрос, хотел бы он принять участие в озвучке сериала, актёр признался, что да, он был бы не против. Интервьюер даже предложил Ллойду персонажа — отца Рика Санчеза, на что актёр посмеялся и заметил, что это точно было бы весело.

Напомним, продолжение "Рика и Морти" ожидается до 2020 года. Точной даты выхода новых серий нет.

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Сергей Сурепин
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