Депутаты решили не отдавать умственно отсталых детей дальним родственникам
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Депутаты Госдумы убрали из законопроекта о гарантиях для недееспособных людей положение, где говорится об опекунстве над умственно отсталыми детьми со стороны дальних родственников. Об этом сообщает "Коммерсант". То есть, как отмечается, дети и подростки будут на попечении руководства интернатов, которые закрыты от внешнего контроля.
— Наши волонтеры видят в интернатах, что у одного человека нет очков, хотя они ему очень нужны, другого не научили читать, хотя могли бы, третьему не сделали операцию, которая ему жизненно необходима, — заявила юрист отдела по церковной благотворительности Наталья Старинова.
Она также отметила, что сотрудники не могут работать с медицинскими документами человека, который не проживает в интернате, не могут проверить, как его обеспечивают, а также многое другое. Также, по её словам, невозможно ознакомиться с индивидуальной программой реабилитации инвалида.