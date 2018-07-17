Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 июля 2018, 11:14

Депутаты решили не отдавать умственно отсталых детей дальним родственникам

Фото: &copy; L!FE

Фото: © L!FE

Депутаты Госдумы убрали из законопроекта о гарантиях для недееспособных людей положение, где говорится об опекунстве над умственно отсталыми детьми со стороны дальних родственников. Об этом сообщает "Коммерсант". То есть, как отмечается, дети и подростки будут на попечении руководства интернатов, которые закрыты от внешнего контроля.

— Наши волонтеры видят в интернатах, что у одного человека нет очков, хотя они ему очень нужны, другого не научили читать, хотя могли бы, третьему не сделали операцию, которая ему жизненно необходима, — заявила юрист отдела по церковной благотворительности Наталья Старинова.

Она также отметила, что сотрудники не могут работать с медицинскими документами человека, который не проживает в интернате, не могут проверить, как его обеспечивают, а также многое другое. Также, по её словам, невозможно ознакомиться с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

BannerImage
Арина Демидова
  • Новости
  • Госдума
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar