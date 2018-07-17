Депутаты решили не отдавать умственно отсталых детей дальним родственникам

Депутаты Госдумы убрали из законопроекта о гарантиях для недееспособных людей положение, где говорится об опекунстве над умственно отсталыми детьми со стороны дальних родственников. Об этом сообщает "Коммерсант". То есть, как отмечается, дети и подростки будут на попечении руководства интернатов, которые закрыты от внешнего контроля.

— Наши волонтеры видят в интернатах, что у одного человека нет очков, хотя они ему очень нужны, другого не научили читать, хотя могли бы, третьему не сделали операцию, которая ему жизненно необходима, — заявила юрист отдела по церковной благотворительности Наталья Старинова.