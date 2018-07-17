Джордж Клуни за год заработал больше всех остальных актёров

Журнал Forbes подсчитал, что за год с июня 2017 года звезда Голливуда заработала 239 миллионов долларов до вычета налогов.

В результате этого Джордж Клуни оказался на втором месте самых богатых знаменитостей. Его обошёл только американский боксёр Флойд Мейвезер, который за год заработал 285 миллионов долларов.

На третьем месте в списке самых богатых знаменитостей оказалась модель Кайли Дженнер. Она заработала за год 166,5 миллиона долларов. Также в первую десятку списка Forbes вошли футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду и музыкант Эд Ширан.