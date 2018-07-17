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Опубликовано 17 июля 2018, 13:12

Джордж Клуни за год заработал больше всех остальных актёров

Фото: &copy; Chris Pizzello/Invision/AP

Фото: © Chris Pizzello/Invision/AP

Журнал Forbes подсчитал, что за год с июня 2017 года звезда Голливуда заработала 239 миллионов долларов до вычета налогов.

В результате этого Джордж Клуни оказался на втором месте самых богатых знаменитостей. Его обошёл только американский боксёр Флойд Мейвезер, который за год заработал 285 миллионов долларов.

На третьем месте в списке самых богатых знаменитостей оказалась модель Кайли Дженнер. Она заработала за год 166,5 миллиона долларов. Также в первую десятку списка Forbes вошли футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду и музыкант Эд Ширан.

Из сотни имён в списке Forbes только 15 — женщины. В прошлом году их было 16. 100 знаменитостей, вошедших в список, за год заработали в общей сложности 6,3 миллиарда долларов — на 22% больше, чем годом ранее.

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Сергей Сурепин
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