Бенедикта Камбербэтча признали самым красивым веганом года

В организации PETA заявили, что Бенедикт Камбербэтч и Ава Дюверней спасают животных не только путем отказа от их употребления, но и тем, что они делятся своим образом жизни с миром. Ранее Камбербэтч неоднократно рассказывал о своих принципах во время пресс-тура фильма "Мстители: Война бесконечности". В частности, когда журналисты спрашивали актёра о том, как ему удаётся быть в такой прекрасной форме, он отвечал, что ключ его успеха в растительной диете.