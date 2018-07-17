Бенедикта Камбербэтча признали самым красивым веганом года
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Известный британский актёр получил звание самого красивого вегана по версии зоозащитной организации PETA.
Помимо Бенедикта Камбербэтча в число самых красивых веганов 2018 года также вошла американский режиссёр, сценарист и продюсер Ава Дюверней. Она наиболее известна своим фильмом "Излом времени".
В организации PETA заявили, что Бенедикт Камбербэтч и Ава Дюверней спасают животных не только путем отказа от их употребления, но и тем, что они делятся своим образом жизни с миром. Ранее Камбербэтч неоднократно рассказывал о своих принципах во время пресс-тура фильма "Мстители: Война бесконечности". В частности, когда журналисты спрашивали актёра о том, как ему удаётся быть в такой прекрасной форме, он отвечал, что ключ его успеха в растительной диете.
До этого званием самых красивых веганов PETA награждала Майли Сайрус, Джессику Честейн, Лиама Хемсворта, Джареда Лето, Натали Портман, Алисию Сильверстоун и других знаменитостей.