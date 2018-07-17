Родители признали, что игнорируют возрастные ограничения в видеоиграх

При этом аналогичные возрастные рейтинги для кино соблюдают практически все из респондентов.

Британский сайт Childcare провёл опрос, согласно которому стало известно, что больше половины родителей позволяют своим детям играть в видеоигры с рейтингом 18+. 86% опрошенных признались, что вовсе не соблюдают возрастную маркировку на видеоиграх.

К подобным обозначениям для кино относятся куда серьёзней — их игнорируют только 23% участников исследования. Всего 18% заявили, что дали бы ребёнку 10-14 лет посмотреть фильм для взрослой аудитории.

Несмотря на подобное пренебрежение к возрастным ограничениям для видеоигр, чуть меньше половины опрошенных сказали, что заметили изменения в поведении своих детей. После игры те стали пользоваться ненормативной лексикой и понимать смысл бранных слов и выражений.