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Опубликовано 17 июля 2018, 13:42

Родители признали, что игнорируют возрастные ограничения в видеоиграх

Фото: &copy; pexels.com

Фото: © pexels.com

При этом аналогичные возрастные рейтинги для кино соблюдают практически все из респондентов.

Британский сайт Childcare провёл опрос, согласно которому стало известно, что больше половины родителей позволяют своим детям играть в видеоигры с рейтингом 18+. 86% опрошенных признались, что вовсе не соблюдают возрастную маркировку на видеоиграх.

К подобным обозначениям для кино относятся куда серьёзней — их игнорируют только 23% участников исследования. Всего 18% заявили, что дали бы ребёнку 10-14 лет посмотреть фильм для взрослой аудитории.

Несмотря на подобное пренебрежение к возрастным ограничениям для видеоигр, чуть меньше половины опрошенных сказали, что заметили изменения в поведении своих детей. После игры те стали пользоваться ненормативной лексикой и понимать смысл бранных слов и выражений.

В исследовании принимали участие больше 2000 матерей и отцов, которые воспитывают ребёнка в возрасте от пяти до шестнадцати лет (как мальчиков, так и девочек).

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Сергей Сурепин
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