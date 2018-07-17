Steam всё ещё блокирует игры для взрослых

Разработчики игр с сексуальным контентом жалуются, что их проекты до сих пор не могут оказаться в библиотеке сервиса цифровой дистрибуции.

Компания Valve сейчас создаёт новые механизмы, которые позволят геймерам контролировать всплывающий в ленте контент. Пока эта опция не будет реализована, многие игры с сексуальным контентом так и не добавят в Steam.

Разработчики визуальной новеллы Shining Song Starnova, которая содержит контент для взрослых, сообщили, что ещё в июне подали в Steam заявку на публикацию их игры, однако до релиза дело так и не дошло. На днях они повторно обратились к Valve с просьбой опубликовать их игру, но получили неутешительный ответ.