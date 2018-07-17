Steam всё ещё блокирует игры для взрослых
Фото: © facebook.com/Steam
Разработчики игр с сексуальным контентом жалуются, что их проекты до сих пор не могут оказаться в библиотеке сервиса цифровой дистрибуции.
Компания Valve сейчас создаёт новые механизмы, которые позволят геймерам контролировать всплывающий в ленте контент. Пока эта опция не будет реализована, многие игры с сексуальным контентом так и не добавят в Steam.
Разработчики визуальной новеллы Shining Song Starnova, которая содержит контент для взрослых, сообщили, что ещё в июне подали в Steam заявку на публикацию их игры, однако до релиза дело так и не дошло. На днях они повторно обратились к Valve с просьбой опубликовать их игру, но получили неутешительный ответ.
По словам разработчиков, сейчас компания Valve всё ещё "разрабатывает опции, которые дадут пользователям больше контроля над видимым контентом". Разработчики добавили, что пока они не знают, когда Valve доработает систему фильтрации контента, а поэтому не могут сказать точные сроки выхода Shining Song Starnova.