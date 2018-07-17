Компьютерная игра правильно предсказала победу Франции на чемпионате мира

Разработчики подсчитали статистику из 406 миллионов матчей, которые сыграли владельцы FIFA 18.

Компания Electronic Arts использовала искусственный интеллект игры FIFA 18, чтобы предсказать победителя чемпионата мира по футболу 2018 года, который прошёл в России. Прогноз оказался правдив — победу одержала сборная Франции.

Разработчики подсчитали статистику из 406 млн матчей, которые отыграли владельцы FIFA 18. Больше всего побед было на счету сборной Франции — 248 000 из 153 миллиона сыгранных матчей. На втором месте оказалась сборная Бразилии (226 000 побед из 170 миллиона сыгранных матчей).