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Регион
Опубликовано 17 июля 2018, 14:30

В Госдуму внесли законопроект о праве посещать РФ по Fan ID до конца года

Фото: &copy; РИА "Новости"/Кирилл Каллиников

Фото: © РИА "Новости"/Кирилл Каллиников

Лидеры всех четырёх фракций Госдумы и спикер Вячеслав Володин внесли на рассмотрение законопроект о праве иностранных граждан посещать Россию по паспорту болельщика до конца 2018 года, пишет ТАСС.

Проект федерального закона подготовлен на основе положительного опыта проведения ЧМ по футболу 2018 года, отмечается в пояснительной записке к документу.

Напомним, президент России Владимир Путин после проведения чемпионата мира по футболу пообещал иностранцам, у которых есть паспорта болельщиков, продлить для них возможность безвизового посещения России до конца текущего года.

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Евгений Грин
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