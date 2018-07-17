В Госдуму внесли законопроект о праве посещать РФ по Fan ID до конца года

Лидеры всех четырёх фракций Госдумы и спикер Вячеслав Володин внесли на рассмотрение законопроект о праве иностранных граждан посещать Россию по паспорту болельщика до конца 2018 года, пишет ТАСС.

Проект федерального закона подготовлен на основе положительного опыта проведения ЧМ по футболу 2018 года, отмечается в пояснительной записке к документу.