В Госдуму внесли законопроект о праве посещать РФ по Fan ID до конца года
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Лидеры всех четырёх фракций Госдумы и спикер Вячеслав Володин внесли на рассмотрение законопроект о праве иностранных граждан посещать Россию по паспорту болельщика до конца 2018 года, пишет ТАСС.
Проект федерального закона подготовлен на основе положительного опыта проведения ЧМ по футболу 2018 года, отмечается в пояснительной записке к документу.
Напомним, президент России Владимир Путин после проведения чемпионата мира по футболу пообещал иностранцам, у которых есть паспорта болельщиков, продлить для них возможность безвизового посещения России до конца текущего года.