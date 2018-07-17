Госдума поддержала законопроект о ликвидации военных кафедр в вузах

Цель проекта — увеличение эффективности управления процессом обучения студентов по имеющимся направлениям.

Депутаты Государственной думы РФ на пленарном заседании сегодня, 17 июля, поддержали в первом чтении поправки в законы о подготовке студентов в военных учебных центрах, внесённые Правительством РФ. Об этом говорится на официальном сайте нижней палаты парламента.

По словам председателя Комитета по обороне ГД Владимира Шаманова, целью законопроекта является увеличение эффективности управления процессом обучения студентов по имеющимся направлениям военной подготовки.

— Данная норма предусматривает возможность вести военную подготовку граждан по всем существующим траекториям в едином структурном подразделении высшего учебного заведения — военном учебном центре. Хотелось бы особо обратить внимание на то, что объём военной подготовки будет только расти, — отметил парламентарий.

Сейчас в ряде вузов военная подготовка ведётся по программам подготовки кадровых офицеров для прохождения службы по контракту — в учебных военных центрах и по программам подготовки офицеров запаса; по программам подготовки сержантов, старшин запаса, а также по программам подготовки солдат, матросов запаса — на военных кафедрах (факультетах военного обучения).

Поправки предлагают заменить существующие сейчас виды структурных подразделений военной подготовки в вузах структурными подразделениями подготовки единого вида — военными учебными центрами.