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Регион
Опубликовано 17 июля 2018, 15:39

"Локомотив" на сборе потерпел разгромное поражение от "Витесса" Слуцкого

Московский "Локомотив" проиграл со счётом 0:3 голландскому клубу "Витесс", который возглавляет Леонид Слуцкий. Эта встреча носила товарищеский характер и состоялась в рамках учебно-тренировочного сбора в австрийском городе Клагенфурте.

Голами отличились Томас Брунс, Рой Беренс и Александер Бюттнер.

Напомним, что РФПЛ стартует в конце июля. Свой первый матч в чемпионате страны "железнодорожники" проведут против "Уфы" 30 июля.

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Кира Громова
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