"Локомотив" на сборе потерпел разгромное поражение от "Витесса" Слуцкого

Московский "Локомотив" проиграл со счётом 0:3 голландскому клубу "Витесс", который возглавляет Леонид Слуцкий. Эта встреча носила товарищеский характер и состоялась в рамках учебно-тренировочного сбора в австрийском городе Клагенфурте.

Голами отличились Томас Брунс, Рой Беренс и Александер Бюттнер.