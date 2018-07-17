"Локомотив" на сборе потерпел разгромное поражение от "Витесса" Слуцкого
Московский "Локомотив" проиграл со счётом 0:3 голландскому клубу "Витесс", который возглавляет Леонид Слуцкий. Эта встреча носила товарищеский характер и состоялась в рамках учебно-тренировочного сбора в австрийском городе Клагенфурте.
Голами отличились Томас Брунс, Рой Беренс и Александер Бюттнер.
Уступили «Витессу» в контрольном матче на #РЖДтренировочныесборы pic.twitter.com/K3wD92sciC— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 17 июля 2018 г.
Напомним, что РФПЛ стартует в конце июля. Свой первый матч в чемпионате страны "железнодорожники" проведут против "Уфы" 30 июля.