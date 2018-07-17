За монархию. Жириновский решил переименовать ЛДПР

Кроме того, политик выступает за то, чтобы раз в год, 17 июля, в зале заседаний Госдумы звучал гимн царской России.

Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский планирует переименовать свою партию. Об этом политик рассказал во время мероприятия, приуроченного к столетию расстрела царской семьи. Он будет добиваться возможности ввести в название партии слово "монархическая".

— Мы с удовольствием носили бы название монархической фракции. Каждая фракция вправе называть себя по уставу партии, в том числе с упором на устои, — приводит слова Жириновского РИА "Новости".

Отметим, что сегодняшнее мероприятие ЛДПР началось с исполнения царского гимна "Боже, царя храни". Более того, фракция выступает за то, чтобы раз в год, 17 июля, в зале заседаний Госдумы звучал гимн царской России.

К слову, монархические взгляды лидера ЛДПР — это давно не новость. Ранее он назвал Октябрьскую революцию 1917 года политическим ДТП, жертвами которого стали миллионы человек.