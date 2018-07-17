Счастливый день. Россиянам разрешили выбирать дату свадьбы самостоятельно

Теперь желающие расписаться в "красивую" дату смогут подать заявку хоть за год, причём приходить для этого в загс вовсе не обязательно.

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, предоставляющий россиянам право самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака. Теперь жених и невеста смогут забронировать время бракосочетания в промежутке от месяца до года до желаемой даты. Дополнительное удобство заключается в том, что приходить в загс для подачи заявки вовсе не обязательно: все можно сделать через портал госуслуг.

Сейчас процедура немного сложнее. Регистрация брака производится по истечении месяца со дня подачи заявления, что не позволяет молодым выбрать удобную дату и время регистрации. Кроме того, зачастую возникает ситуация, когда число желающих оформить отношения в определённые даты резко возрастает. Новый законопроект о выборе дня регистрации брака сделает запись на "красивые" даты более честной.