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Регион
Опубликовано 17 июля 2018, 17:55

Счастливый день. Россиянам разрешили выбирать дату свадьбы самостоятельно

Фото: &copy; РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Теперь желающие расписаться в "красивую" дату смогут подать заявку хоть за год, причём приходить для этого в загс вовсе не обязательно.

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, предоставляющий россиянам право самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака. Теперь жених и невеста смогут забронировать время бракосочетания в промежутке от месяца до года до желаемой даты. Дополнительное удобство заключается в том, что приходить в загс для подачи заявки вовсе не обязательно: все можно сделать через портал госуслуг.

Сейчас процедура немного сложнее. Регистрация брака производится по истечении месяца со дня подачи заявления, что не позволяет молодым выбрать удобную дату и время регистрации. Кроме того, зачастую возникает ситуация, когда число желающих оформить отношения в определённые даты резко возрастает. Новый законопроект о выборе дня регистрации брака сделает запись на "красивые" даты более честной.

Как ранее сообщал Лайф со ссылкой на данные Росстата, число россиян, вступивших в брак в 2017 году, выросло на 6,5 процента и превысило цифру в миллион счастливых пар. Таким образом, изменилось соотношение браков и разводов. В 2016 году на одну тысячу браков приходилось 609 разводов, а в 2017-м — уже 571.

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Марина Калегина
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