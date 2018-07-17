Комитет Госдумы по труду поддержал пенсионную реформу

При этом в профильном комитете озвучили ряд замечаний к законопроекту. Среду них выплата пособия по безработице не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

Комитет Госдумы по труду и соцполитике поддержал законопроект об изменениях в пенсионной системе и порекомендовал Думе рассмотреть его на пленарном заседании в четверг, 19 июля.

Законопроектом, в частности, предусматривается поэтапное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

В профильном комитете заметили, что для минимизации последствий от проекта следует разработать комплексную программу мер по содействию занятости и защите трудовых прав граждан предпенсионного возраста, а также недопущению роста молодёжной безработицы.

Также комитет предложил "законодательно закрепить порядок роста страховых пенсий темпами, превышающими инфляцию, и для сохранения трудоспособности россиян улучшить качество медицинского обслуживания".