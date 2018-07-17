Госдума поддержала введение штрафов за злоупотребление правом на митинги

Сумма штрафов составит от 20 до 100 тысяч рублей в зависимости от статуса организатора мероприятия.

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о введении штрафов за злоупотребление правом на проведение митингов.

Согласно документу, штраф для физических лиц будет составлять от пяти до 25 тысяч рублей, для должностных — от десяти до 30 тысяч, для юридических — от 20 до 100 тысяч.

Авторы законопроекта — депутаты от "Единой России" Дмитрий Вяткин, Алёна Аршинова и Александр Грибов — уверены, что нововведение необходимо, чтобы органы власти просто так не обеспечивали безопасность и порядок на заявленных, но не проведённых мероприятиях.

Так, сейчас, в случае если согласованный митинг не проводится, бюджетные деньги расходуются впустую. В документе приводится пример, когда житель Санкт-Петербурга за раз согласовал 600 мероприятий, но в итоге не провёл ни одного из них, в то время как безопасность на указанном им месте была обеспечена в полной мере.