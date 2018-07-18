Футболист сборной Хорватии погасил кредиты 500 жителей родной деревни
Футболист сборной Хорватии Анте Ребич. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Хорватский форвард вырос в небольшом населённом пункте, расположенном вблизи города Сплит.
Хорватский форвард Анте Ребич погасил кредиты 500 жителей родной деревни Имоцки. Об этом рассказал бывший партнёр Ребича по команде Ловро Шиндик.
— Он никогда не забывал свои корни, хотя в 19 лет уехал в итальянскую "Фиорентину"; однажды он погасил кредиты 500 жителей своего родного городка, — приводит ATV слова Шиндика.
Анте Ребич играл за местный "Сплит", итальянские "Фиорентину" и "Верону", "Лейпциг" и "Айнтрахт" из Германии. На чемпионате мира 2018 года в составе сборной Хорватии Ребич провёл шесть игр и забил один гол в ворота аргентинцев в матче группового этапа (3:0).