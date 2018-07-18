Футболист сборной Хорватии погасил кредиты 500 жителей родной деревни

Хорватский форвард вырос в небольшом населённом пункте, расположенном вблизи города Сплит.

Хорватский форвард Анте Ребич погасил кредиты 500 жителей родной деревни Имоцки. Об этом рассказал бывший партнёр Ребича по команде Ловро Шиндик.

— Он никогда не забывал свои корни, хотя в 19 лет уехал в итальянскую "Фиорентину"; однажды он погасил кредиты 500 жителей своего родного городка, — приводит ATV слова Шиндика.