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Опубликовано 18 июля 2018, 04:18

Футболист сборной Хорватии погасил кредиты 500 жителей родной деревни

Футболист сборной Хорватии Анте Ребич. Фото: &copy; РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Футболист сборной Хорватии Анте Ребич. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Хорватский форвард вырос в небольшом населённом пункте, расположенном вблизи города Сплит.

Хорватский форвард Анте Ребич погасил кредиты 500 жителей родной деревни Имоцки. Об этом рассказал бывший партнёр Ребича по команде Ловро Шиндик.

— Он никогда не забывал свои корни, хотя в 19 лет уехал в итальянскую "Фиорентину"; однажды он погасил кредиты 500 жителей своего родного городка, — приводит ATV слова Шиндика.

Анте Ребич играл за местный "Сплит", итальянские "Фиорентину" и "Верону", "Лейпциг" и "Айнтрахт" из Германии. На чемпионате мира 2018 года в составе сборной Хорватии Ребич провёл шесть игр и забил один гол в ворота аргентинцев в матче группового этапа (3:0).

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Артём Андреев
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