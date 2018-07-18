В Интернете появилась игра, посвящённая симуляциям Неймара
Фото: © Twitter/Religião Gamer
Пользователи социальных сетей уже спешат поделиться своими достижениями в "устойчивости" Неймара.
В Интернете появилась онлайн-игра, посвящённая симуляциям нападющего сборной Бразилии Неймара, сообщает The Sun.
Она называется Neyboy Challenge. Суть игры простая: с помощью стрелок на клавиатуре необходимо не дать бразильцу упасть. В случае если он всё-таки не удерживает равновесие, он начинает плакать и кататься по полю, а сама игра заканчивается.
В социальных сетях люди уже хвастаются своими успехами по "стабилизации" положения Неймара на футбольном поле.
26 segundo a menino durou de pé comigo #NeyboyChallenge pic.twitter.com/oZNhGlrx9h— Religião Gamer (@religiaogamer_) 13 июля 2018 г.
#NeyboyChallenge pic.twitter.com/98v2jpST65— Gabriel (@Compact11Gamer) 14 июля 2018 г.
Стоит отметить, что это уже не первая игра на подобную тему. Ранее в магазине Google Play появилось приложение под названием Rolling Neymar, в котором звезда сборной Бразилии, наоборот, должен падать.