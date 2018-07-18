Прокуратура обжаловала арест руководителя тушения пожара в "Зимней вишне"

Обвиняемого по делу о трагедии в кемеровском торговом центре обнаружили в Анапе.

Прокуратура обжаловала арест руководителя тушения пожара Андрея Бурсина в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", обвиняемого в халатности при работе на месте трагедии. Об этом сообщается на сайте Центрального районного суда Кемерова.

Адвокат пожарного также направила в суд апелляцию на постановление о его аресте. Когда инстанция рассмотрит апелляционную жалобу, не уточняется.

Ранее обвиняемого по делу о пожаре в кемеровском торговом центре начальника пожарной службы Андрея Бурсина нашли в Анапе. Суд арестовал его до 7 сентября.