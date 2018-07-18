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Регион
Опубликовано 18 июля 2018, 09:10

Прокуратура обжаловала арест руководителя тушения пожара в "Зимней вишне"

Андрей Бурсин. Фото: &copy;РИА Новости/Ольга Климова

Андрей Бурсин. Фото: ©РИА Новости/Ольга Климова

Обвиняемого по делу о трагедии в кемеровском торговом центре обнаружили в Анапе.

Прокуратура обжаловала арест руководителя тушения пожара Андрея Бурсина в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", обвиняемого в халатности при работе на месте трагедии. Об этом сообщается на сайте Центрального районного суда Кемерова.

Адвокат пожарного также направила в суд апелляцию на постановление о его аресте. Когда инстанция рассмотрит апелляционную жалобу, не уточняется.

Ранее обвиняемого по делу о пожаре в кемеровском торговом центре начальника пожарной службы Андрея Бурсина нашли в Анапе. Суд арестовал его до 7 сентября.

Напомним, у дела о пожаре в "Зимней вишне" ещё шесть фигурантов: Надежда Судденок, Юлия Богданова, Георгий Соболев, Игорь Полозиненко, Александр Никитин, Сергей Антюшин и Сергей Генин.

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Алёна Темирчиева
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