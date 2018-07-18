В симуляторе фермера можно будет создать собственную аграрную монополию

Во время фестиваля FarmCom в Германии студия Giants Software представила новую часть своей знаменитой серии Farming Simulator. Разработчики рассказали, что в новом симуляторе фермера можно будет создать собственную аграрную монополию.

Ранее геймеры могли только выкупать уже готовые хозяйства у других фермеров. Теперь они могут покупать часть земли и строить там необходимые здания. Участки можно будет улучшать, ставя на них ограды, заборы, ворота. Сделать это можно будет как самостоятельно, так и прибегая к помощи других геймеров.