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Регион
Опубликовано 18 июля 2018, 11:57

В симуляторе фермера можно будет создать собственную аграрную монополию

Такая возможность для геймеров появится в игре Farming Simulator 19, которая выйдет этой осенью.

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/Farming Simulator

Фото: © Кадр из видео YouTube/Farming Simulator

Во время фестиваля FarmCom в Германии студия Giants Software представила новую часть своей знаменитой серии Farming Simulator. Разработчики рассказали, что в новом симуляторе фермера можно будет создать собственную аграрную монополию.

Ранее геймеры могли только выкупать уже готовые хозяйства у других фермеров. Теперь они могут покупать часть земли и строить там необходимые здания. Участки можно будет улучшать, ставя на них ограды, заборы, ворота. Сделать это можно будет как самостоятельно, так и прибегая к помощи других геймеров.

Farming Simulator 19 выйдет осенью 2018 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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