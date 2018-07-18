Стоимость акций Netflix катастрофически упала. Аналитики винят в этом ЧМ-2018

Дело всё в том, что компании не удалось выполнить план по количеству новых подписчиков стримингового сервиса.

За вечер 16 июля компания Netflix потеряла более 25 миллиардов долларов в рыночной капитализации. Инвесторы остались недовольны показателями фирмы — второй квартал подряд она не может оправдать цели по количеству новых подписчиков.

К Netflix во втором квартале этого года присоединились 5,2 миллиона новых пользователей. Это на миллион меньше запланированного показателя. Рост замедлился как в США, так и на международном рынке.