Стоимость акций Netflix катастрофически упала. Аналитики винят в этом ЧМ-2018
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Дело всё в том, что компании не удалось выполнить план по количеству новых подписчиков стримингового сервиса.
За вечер 16 июля компания Netflix потеряла более 25 миллиардов долларов в рыночной капитализации. Инвесторы остались недовольны показателями фирмы — второй квартал подряд она не может оправдать цели по количеству новых подписчиков.
К Netflix во втором квартале этого года присоединились 5,2 миллиона новых пользователей. Это на миллион меньше запланированного показателя. Рост замедлился как в США, так и на международном рынке.
Одной из причин, по которой сервису не удалось показать должного результата, является слабый график премьер в этом квартале. По сравнению с предыдущими периодами компания не выпустила достаточно оригинального контента. Также ещё одним фактором мог стать чемпионат мира по футболу, за трансляции которого боролись телевизионные сети.