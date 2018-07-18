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Регион
Опубликовано 18 июля 2018, 12:17

Культовый мультсериал про детей получит продолжение

Фото: &copy;&nbsp;Rugrats

Фото: © Rugrats

В разработке находится 26 новых эпизодов. В проекте принимают участие создатели оригинала.

Корпорация Viacom приняла решение вернуть детский мультсериал 90-х на экраны. Новый сезон "Ох уж этих деток!" уже запущен в производство.

Фото: © Rugrats

Фото: © Rugrats

За шоу отвечают Арлин Класки, Габор Чупо и Пол Джермейн — создатели оригинального шоу. Дата премьеры и другие подробности пока не сообщаются. При этом продюсером полнометражной адаптации назначен Дэвид Гудман ("Орвилл"), режиссёра и сценариста у картины пока нет.

В Viacom заявили, что зрителей ждёт фильм в стиле CGI. Его премьера запланирована на 2020 год. И мультсериал, и фильм будут посвящены приключениям детей из старого шоу: Томми, Чаки, Филу, Лил, Сьюзи и Анджелике. Кроме них появятся и новые персонажи.

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Сергей Сурепин
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