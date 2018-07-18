Культовый мультсериал про детей получит продолжение
Фото: © Rugrats
В разработке находится 26 новых эпизодов. В проекте принимают участие создатели оригинала.
Корпорация Viacom приняла решение вернуть детский мультсериал 90-х на экраны. Новый сезон "Ох уж этих деток!" уже запущен в производство.
Фото: © Rugrats
За шоу отвечают Арлин Класки, Габор Чупо и Пол Джермейн — создатели оригинального шоу. Дата премьеры и другие подробности пока не сообщаются. При этом продюсером полнометражной адаптации назначен Дэвид Гудман ("Орвилл"), режиссёра и сценариста у картины пока нет.
В Viacom заявили, что зрителей ждёт фильм в стиле CGI. Его премьера запланирована на 2020 год. И мультсериал, и фильм будут посвящены приключениям детей из старого шоу: Томми, Чаки, Филу, Лил, Сьюзи и Анджелике. Кроме них появятся и новые персонажи.