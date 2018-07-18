Культовый мультсериал про детей получит продолжение

В разработке находится 26 новых эпизодов. В проекте принимают участие создатели оригинала.

Корпорация Viacom приняла решение вернуть детский мультсериал 90-х на экраны. Новый сезон "Ох уж этих деток!" уже запущен в производство.

Фото: © Rugrats

За шоу отвечают Арлин Класки, Габор Чупо и Пол Джермейн — создатели оригинального шоу. Дата премьеры и другие подробности пока не сообщаются. При этом продюсером полнометражной адаптации назначен Дэвид Гудман ("Орвилл"), режиссёра и сценариста у картины пока нет.