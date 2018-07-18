Синдром Виды. Хорватские игроки отпраздновали серебро ЧМ-2018 с певцом-нацистом

Многочисленные неоднозначные инциденты с участием хорватских футболистов во время чемпионата мира в России закончились празднованием вице-чемпионства под песни усташского исполнителя Марко Томпсона Перковича.

После невероятно успешного чемпионата мира хорватских футболистов как героев встретили в Загребе около 550 000 человек (более 15% населения страны), на центральной площади состоялись чествование и концерт.

Одним из участников концерта был знаменитый хорватский певец Марко Перкович по прозвищу Томпсон — из-за пистолета, который он носил во время гражданской войны в Хорватии в 1990-х. Будучи руководителем одного из добровольческих отрядов, Перкович стал одним из самых популярных музыкальных исполнителей в стране. В своих композициях он угрожал расправой сербам и восхвалял великую родину, а также использовал лозунг усташей (союзников Третьего рейха во время Второй мировой войны) Za dom — spremni, что переводится как "За родину — готовы!"

В своё время из-за него в 2013 году был вынужден завершить карьеру в сборной Хорватии футболист Йосип Шимунич. После выхода на чемпионат мира он крикнул этот лозунг в микрофон на стадионе "Максимир" в Загребе — и тут же получил 10-матчевую дисквалификацию от ФИФА. С учётом возраста Шимунича продолжать карьеру в сборной было бессмысленно.