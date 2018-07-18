Синдром Виды. Хорватские игроки отпраздновали серебро ЧМ-2018 с певцом-нацистом
Фото: YouTube/Jelena Osijek OS
Многочисленные неоднозначные инциденты с участием хорватских футболистов во время чемпионата мира в России закончились празднованием вице-чемпионства под песни усташского исполнителя Марко Томпсона Перковича.
После невероятно успешного чемпионата мира хорватских футболистов как героев встретили в Загребе около 550 000 человек (более 15% населения страны), на центральной площади состоялись чествование и концерт.
Одним из участников концерта был знаменитый хорватский певец Марко Перкович по прозвищу Томпсон — из-за пистолета, который он носил во время гражданской войны в Хорватии в 1990-х. Будучи руководителем одного из добровольческих отрядов, Перкович стал одним из самых популярных музыкальных исполнителей в стране. В своих композициях он угрожал расправой сербам и восхвалял великую родину, а также использовал лозунг усташей (союзников Третьего рейха во время Второй мировой войны) Za dom — spremni, что переводится как "За родину — готовы!"
В своё время из-за него в 2013 году был вынужден завершить карьеру в сборной Хорватии футболист Йосип Шимунич. После выхода на чемпионат мира он крикнул этот лозунг в микрофон на стадионе "Максимир" в Загребе — и тут же получил 10-матчевую дисквалификацию от ФИФА. С учётом возраста Шимунича продолжать карьеру в сборной было бессмысленно.
Песню Bojna Cavoglave, в которой также содержатся данный клич и угрозы сербам, исполняли и в Загребе в день чествований. Концерты Томпсона запрещены по всей Европе, а совсем недавно и в Хорватии ему запретили использовать нацистскую символику.
Правда, на самом концерте Перкович Томпсон ограничился нейтральными патриотическими песнями. После церемонии журналисты задали вопрос политику Горану Маричу, зачем его позвали, на что был дан ответ: "Как не позвать, если его хотели видеть игроки".
С осуждающими заголовками вышла пресса на Западе, ещё более ожидаемую реакцию произошедшее вызвало в соседней Сербии. Президент Александр Вучич признал, что хорваты "прекрасно играли в футбол", но он не болел за эту сборную: "Как вообще президент Сербии может болеть за команду, которая поёт песни, где сербы называются бандитами? Моя семья пострадала от усташей. В 1992 году сожгли все дома моей семьи. И я должен теперь болеть за хорватов?"
Кстати, небезызвестного Домагоя Виду сербские СМИ также решили после праздника в Загребе затроллить. Во время церемонии чествования нерадивый хорват едва не свалился под колёса автобуса, но очередной великолепный сейв удался вратарю Даниелю Субашичу. Сербский портал Telegraf поспешил выйти с издевательским заголовком: "Едва не случилась трагедия! Вида мог погибнуть, но его жизнь спас Субашич".
It's saved. He did it again. #Subasic #Cro pic.twitter.com/y7YOq3NCKh— AɴᴛᴏNɪᴏ ʙᴇᴢ J (@Antonio_Mtk) 17 июля 2018 г.
Напомним, сборная Хорватии впервые в своей истории взяла серебро чемпионата мира, в финале проиграв Франции — 2:4. По ходу чемпионата после победы над Аргентиной футболисты Деян Ловрен и Шиме Врсалько в раздевалке спели песню Bojna Cavoglave, а после матча 1/4 финала с Россией Домагой Вида и Огнен Вукоевич посвятили победу Украине и крикнули лозунг "Слава Украине!"