Звезда сериала "Светлячок" снялась в экранизации главной игры PlayStation 4
Фото: © Кадр из видео YouTube/Allan Ungar
Натан Филлион принял участие в съёмках фанатского кино. Разработчикам игры фильм понравился.
В Сети появилась фанатская экранизация Uncharted — одной из главных игр PlayStation 4. Главную роль в короткометражном фильме исполнил Натан Филлион, известный по сериалу "Светлячок".
Режиссёром ленты выступил молодой постановщик Аллан Ангар, дебютировавший в большом кино лишь несколько лет назад с картиной "Рукопашный бой". Роли Салли и Елены достались Стивену Лэнгу ("Не дыши", "Аватар") и Марси Монро (сериал "Эпизоды") соответственно.
Авторы игры положительно отнеслись к фанатской экранизации. Создатель Uncharted Эми Хенниг заявила, что короткометражка — "прелесть".