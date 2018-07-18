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Опубликовано 18 июля 2018, 12:27

Звезда сериала "Светлячок" снялась в экранизации главной игры PlayStation 4

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/Allan Ungar

Фото: © Кадр из видео YouTube/Allan Ungar

Натан Филлион принял участие в съёмках фанатского кино. Разработчикам игры фильм понравился.

В Сети появилась фанатская экранизация Uncharted — одной из главных игр PlayStation 4. Главную роль в короткометражном фильме исполнил Натан Филлион, известный по сериалу "Светлячок".

Режиссёром ленты выступил молодой постановщик Аллан Ангар, дебютировавший в большом кино лишь несколько лет назад с картиной "Рукопашный бой". Роли Салли и Елены достались Стивену Лэнгу ("Не дыши", "Аватар") и Марси Монро (сериал "Эпизоды") соответственно.

Авторы игры положительно отнеслись к фанатской экранизации. Создатель Uncharted Эми Хенниг заявила, что короткометражка — "прелесть".

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Сергей Сурепин
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