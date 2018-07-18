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Опубликовано 18 июля 2018, 13:32

Студия Sony продлила контракт с создателем сериала "Во все тяжкие"

Фото: &copy;&nbsp;Wikimedia Commons

Фото: © Wikimedia Commons

Шоураннер также работал над проектом "Лучше звоните Солу". Он останется со студией ещё на 3 года.

Автор и шоураннер сериалов "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу" Винс Гиллиган заключил новый контракт о сотрудничестве с компанией Sony Pictures Television. Продюсер работает с ТВ-подразделением Sony уже одиннадцать лет — и проработает ещё три года.

Общая зарплата шоураннера за весь новый период составит менее 50 миллионов долларов. Это намного скромнее, чем предусматривают договоры других именитых авторов сериалов, которых последние месяцы нанимают крупные студии и сервисы.

Гиллиган, в отличие от других продюсеров, не планирует одновременно работать сразу над несколькими проектами. Он займётся продолжением "Лучше звоните Солу". Четвёртый сезон сериала стартует уже 6 августа.

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Сергей Сурепин
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