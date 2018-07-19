На этих фото беженка из Камеруна, которая неделю плавала рядом с трупами

Женщина — единственная выжившая после крушения — была найдена в воде рядом с двумя телами, одно из которых принадлежало ребёнку. Спасённая продолжала цепляться за обломки корабля после того, как ливийская береговая охрана отставила их умирать в Средиземном море, сообщает Daily Mail.

Фото © Reuters

Шокирующие фотографии двух трупов были опубликованы в "Твиттере" неправительственной организацией Proactiva Open Arms. До этого береговая охрана распространила сообщение, что в начале недели были спасены 158 мигрантов. Однако они ни слова не сказали том, что на борту оставались две женщины и один ребёнок.

Фото © AFP/Getty Images

В Proactiva Open Arms утверждают, что корабль был намеренно потоплен после того, как оставшиеся пассажиры отказались сесть на патрульные катера и вернуться в североафриканскую страну.

Фото © Reuters

Выжившую женщину зовут Жозефина, она родом из Камеруна. Её нашли привязанной к столу. Ребёнок умер от переохлаждения и был найден с телом женщины, которая, по всей видимости, была его мамой.

Фото © AFP/Getty Images

Ранее представитель береговой охраны заявил, что в понедельник у побережья западного города Хомса было обнаружено судно, перевозившее 158 пассажиров, в том числе 34 женщины и девять детей. По его словам, мигрантам была оказана гуманитарная и медицинская помощь, они были доставлены в лагерь беженцев.

Фото © AFP/Getty Images