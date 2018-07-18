Российский геймер застрелил грабителя и снова сел играть

Инцидент произошёл в городе Новосибирске. 44-летний мужчина застрелил человека, который пытался его ограбить.

Житель города Новосибирска стоял у окна, когда увидел, что неизвестный в маске ходит во дворе его дома. Мужчина спустился вниз, взяв с собой ружьё. В итоге геймер выстрелил в грабителя, после чего тот убежал, а сам любитель видеоигр пошёл дальше играть в World of Tanks.

Позже полиция обнаружила тело грабителя недалеко от места происшествия. В скорую помощь позвонил обнаруживший застреленного мужчину прохожий. Убитый оказался заядлым грабителем. На его счету несколько судимостей за более двух десятков совершённых краж и ограблений.