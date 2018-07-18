Российский геймер застрелил грабителя и снова сел играть
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Инцидент произошёл в городе Новосибирске. 44-летний мужчина застрелил человека, который пытался его ограбить.
Житель города Новосибирска стоял у окна, когда увидел, что неизвестный в маске ходит во дворе его дома. Мужчина спустился вниз, взяв с собой ружьё. В итоге геймер выстрелил в грабителя, после чего тот убежал, а сам любитель видеоигр пошёл дальше играть в World of Tanks.
Позже полиция обнаружила тело грабителя недалеко от места происшествия. В скорую помощь позвонил обнаруживший застреленного мужчину прохожий. Убитый оказался заядлым грабителем. На его счету несколько судимостей за более двух десятков совершённых краж и ограблений.
Геймера задержали и возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Мужчина признался, что спустил курок автоматически, будто нажал на кнопку мышки. Если обвиняемый будет признан судом виновным, ему грозит наказание в виде реального лишения свободы сроком до двух лет. Полиция нашла в его доме целую коллекцию оружия. Мужчина вину признал, но отметил, что умысла убивать незнакомца не было, хотел лишь защитить себя и свой дом.