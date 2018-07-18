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Опубликовано 18 июля 2018, 18:13

Госдума решила подарить россиянам лишний выходной

Правда, потратить его на своё усмотрение не получится: время освобождается для того, чтобы пройти диспансеризацию.

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, разрешающий гражданам России получать освобождение от работы для прохождения диспансеризации. Согласно замыслу разработчиков, эта возможность будет предоставляться работникам раз в три года.

Предполагается, что гражданин сможет написать соответствующее заявление, получить выходной с сохранением зарплаты, а затем предоставить начальству справку из поликлиники.

При этом парламентарии считают, что одного дня для заботы о здоровье может быть мало. Обсудить возможность увеличения времени на прохождение диспансеризации планируется во время второго чтения.

Ранее этот документ получил одобрение спикера Совфеда Валентины Матвиенко. Она убеждена, что забота о здоровье подчинённых входит в обязанности работодателей.

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Марина Калегина
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