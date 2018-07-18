Королевская битва в стиле "Сталкера" выйдет позже запланированного срока

Ранний доступ к проекту Fear the Wolves будет открыт летом. Точной даты пока разработчики не называют.

Студия Vostok Games обещала в июле этого года открыть ранний доступ к своей постапокалиптической королевской битве Fear the Wolves. Однако у разработчиков поменялись планы.

Фото: © Fear the Wolves

Команда приняла решение отложить старт на несколько недель. Такие выводы разработчики сделали после того, как провели закрытое бета-тестирование игры. Команда решила прислушаться к мнению геймеров и внести изменения в проект.