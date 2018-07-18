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Регион
Опубликовано 18 июля 2018, 17:47

Королевская битва в стиле "Сталкера" выйдет позже запланированного срока

Ранний доступ к проекту Fear the Wolves будет открыт летом. Точной даты пока разработчики не называют.

Студия Vostok Games обещала в июле этого года открыть ранний доступ к своей постапокалиптической королевской битве Fear the Wolves. Однако у разработчиков поменялись планы.

Фото: © Fear the Wolves

Фото: © Fear the Wolves

Команда приняла решение отложить старт на несколько недель. Такие выводы разработчики сделали после того, как провели закрытое бета-тестирование игры. Команда решила прислушаться к мнению геймеров и внести изменения в проект.

Напомним, Fear the Wolves — это сочетание королевской битвы и популярной игры "Сталкер". Выход шутера запланирован на лето этого года, но точной даты нет. В 2019 году команда планирует выпустить шутер на консоли.

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Сергей Сурепин
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