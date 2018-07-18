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Опубликовано 18 июля 2018, 19:53

В московском метро завершили установку 15 туалетных модулей

Туалет на станции "Проспект Мира" в московском метрополитене. Фото: &copy; РИА Новости/Антон Денисов

Туалет на станции "Проспект Мира" в московском метрополитене. Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

В частности, модули установлены на станциях "Чкаловская", "Библиотека имени Ленина", "Кропоткинская" и "Проспект Мира".

Установка 15 туалетных комплексов в московском метрополитене завершена. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

— С учётом того что в метро количество станций увеличивается, большой пассажиропоток, мы провели открытый конкурс, где выбрали ряд станций для установки туалетных комплексов, — сказал Ликсутов журналистам. Их 15, они работают с привязкой к карте "Тройка", — сказал он.

Оплатить посещение туалета можно по электронной транспортной карте "Тройка".

Первый туалет в московском метрополитене появился на станции "Проспект Мира" в сентябре 2016 года. Он проработал 55 дней, после чего был демонтирован для устранения недочётов.

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Артём Андреев
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