В московском метро завершили установку 15 туалетных модулей

В частности, модули установлены на станциях "Чкаловская", "Библиотека имени Ленина", "Кропоткинская" и "Проспект Мира".

Установка 15 туалетных комплексов в московском метрополитене завершена. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

— С учётом того что в метро количество станций увеличивается, большой пассажиропоток, мы провели открытый конкурс, где выбрали ряд станций для установки туалетных комплексов, — сказал Ликсутов журналистам. Их 15, они работают с привязкой к карте "Тройка", — сказал он.

Оплатить посещение туалета можно по электронной транспортной карте "Тройка".