В московском метро завершили установку 15 туалетных модулей
Туалет на станции "Проспект Мира" в московском метрополитене. Фото: © РИА Новости/Антон Денисов
В частности, модули установлены на станциях "Чкаловская", "Библиотека имени Ленина", "Кропоткинская" и "Проспект Мира".
Установка 15 туалетных комплексов в московском метрополитене завершена. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.
— С учётом того что в метро количество станций увеличивается, большой пассажиропоток, мы провели открытый конкурс, где выбрали ряд станций для установки туалетных комплексов, — сказал Ликсутов журналистам. Их 15, они работают с привязкой к карте "Тройка", — сказал он.
Оплатить посещение туалета можно по электронной транспортной карте "Тройка".
Первый туалет в московском метрополитене появился на станции "Проспект Мира" в сентябре 2016 года. Он проработал 55 дней, после чего был демонтирован для устранения недочётов.