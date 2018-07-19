Трамп заявил, что Черногория может втянуть НАТО в третью мировую войну

При этом он признал, что в случае военного конфликта по уставу альянс должен вступиться за страну.

Глава Белого дома Дональд Трамп выразил мнение, что присоединившаяся в 2017 году к НАТО Черногория может втянуть альянс в третью мировую войну. Об этом американский лидер рассказал телеканалу Fox News.

По мнению Трампа, в Черногории живёт много агрессивных людей.

— Они могут разозлиться, и, поздравляю, у вас третья мировая война, —заявил глава Белого дома.

По мнению Трампа, американские войска не должны вставать на защиту Черногории, так как "это несправедливо, ведь они даже не платят".