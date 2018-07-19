В Кемерове сносят ТЦ "Зимняя вишня"

Ранее сообщалось, что в окрестностях торгового центра была расчищена площадка от строительного мусора.

Специалисты на крупногабаритной специализированной технике 19 июля начали работы по демонтажу в комплексе зданий сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове.

Видео с места в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

Прибывшую спецтехнику планируется задействовать для разбора и вывоза металлических и железобетонных конструкций торгового центра. На месте, как сообщается, находится мэр Кемерова Илья Середюк. Как полагают специалисты, каждый этап демонтажа займёт около 40 дней.