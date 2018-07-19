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Опубликовано 19 июля 2018, 08:40

Замглавы МИД РФ Моргулов встретится с министром иностранных дел КНДР

Игорь Моргулов. Фото: &copy;РИА Новости/Максим Блинов

Игорь Моргулов. Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов в ходе своего визита в КНДР будет принят главой МИД этой страны Ли Ён Хо. Об этом сообщил российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора.

— Программа достаточно обширная, хотя он там будет находиться один полный рабочий день, — пояснил Мацегора.

Также Моргулов встретится со своими северокорейскими коллегами —замминистра МИД этой страны госпожой Чхве Сун Хи и Син Хон Чхолем. Во время переговоров будут обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, денуклеаризация, а также проведена плановая консультация.

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Екатерина Михайлова
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