Замглавы МИД РФ Моргулов встретится с министром иностранных дел КНДР
Игорь Моргулов. Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов
Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов в ходе своего визита в КНДР будет принят главой МИД этой страны Ли Ён Хо. Об этом сообщил российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора.
— Программа достаточно обширная, хотя он там будет находиться один полный рабочий день, — пояснил Мацегора.
Также Моргулов встретится со своими северокорейскими коллегами —замминистра МИД этой страны госпожой Чхве Сун Хи и Син Хон Чхолем. Во время переговоров будут обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, денуклеаризация, а также проведена плановая консультация.