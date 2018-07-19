Замглавы МИД РФ Моргулов встретится с министром иностранных дел КНДР

Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов в ходе своего визита в КНДР будет принят главой МИД этой страны Ли Ён Хо. Об этом сообщил российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора.

— Программа достаточно обширная, хотя он там будет находиться один полный рабочий день, — пояснил Мацегора.