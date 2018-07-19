Экс-глава МЧС Кузбасса пытался уничтожить улики по делу "Зимней вишни"
Александр Мамонтов. Фото: ©РИА Новости/Александр Патрин
В следствии также попросили оставить Мамонтова под арестом, так как он мог оказать давление на свидетелей.
Бывший начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов пытался уничтожить улики по делу о трагедии в ТЦ "Зимняя вишня", где при пожаре погибло 60 человек. Об этом заявил следователь в суде, где рассматривался вопрос о продлении ареста Мамонтова.
— Установлены попытки скрыть и уничтожить информацию. В частности, обвиняемый давал приказы об уничтожении бухгалтерской базы, — заявил следователь в суде.
Кроме того, следователь ходатайствовал об аресте Мамонтова, так как допускал, что бывший главный спасатель Кемеровской области может попытаться оказать давление на свидетелей.
В итоге Центральный районный суд Кемерова принял решение продлить арест Мамонтова до 25 сентября.
Ранее Мамонтову были предъявлены обвинения в халатности и растрате двух миллионов рублей по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".