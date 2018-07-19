Экс-глава МЧС Кузбасса пытался уничтожить улики по делу "Зимней вишни"

В следствии также попросили оставить Мамонтова под арестом, так как он мог оказать давление на свидетелей.

Бывший начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов пытался уничтожить улики по делу о трагедии в ТЦ "Зимняя вишня", где при пожаре погибло 60 человек. Об этом заявил следователь в суде, где рассматривался вопрос о продлении ареста Мамонтова.

— Установлены попытки скрыть и уничтожить информацию. В частности, обвиняемый давал приказы об уничтожении бухгалтерской базы, — заявил следователь в суде.

Кроме того, следователь ходатайствовал об аресте Мамонтова, так как допускал, что бывший главный спасатель Кемеровской области может попытаться оказать давление на свидетелей.

В итоге Центральный районный суд Кемерова принял решение продлить арест Мамонтова до 25 сентября.