Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 июля 2018, 11:34

Экс-глава МЧС Кузбасса пытался уничтожить улики по делу "Зимней вишни"

Александр Мамонтов. Фото: &copy;РИА Новости/Александр Патрин

Александр Мамонтов. Фото: ©РИА Новости/Александр Патрин

В следствии также попросили оставить Мамонтова под арестом, так как он мог оказать давление на свидетелей.

Бывший начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов пытался уничтожить улики по делу о трагедии в ТЦ "Зимняя вишня", где при пожаре погибло 60 человек. Об этом заявил следователь в суде, где рассматривался вопрос о продлении ареста Мамонтова.

— Установлены попытки скрыть и уничтожить информацию. В частности, обвиняемый давал приказы об уничтожении бухгалтерской базы, — заявил следователь в суде.

Кроме того, следователь ходатайствовал об аресте Мамонтова, так как допускал, что бывший главный спасатель Кемеровской области может попытаться оказать давление на свидетелей.

В итоге Центральный районный суд Кемерова принял решение продлить арест Мамонтова до 25 сентября.

Ранее Мамонтову были предъявлены обвинения в халатности и растрате двух миллионов рублей по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".

BannerImage
Янковская Ольга
  • Новости
  • Зимняя вишня
  • Происшествия
  • Кемеровская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar