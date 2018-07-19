Паралимпийская чемпионка осудила Дуэйна Джонсона за то, что тот сыграл инвалида

В Голливуде разворачивается новый скандал. На этот раз людям не нравится, что инвалида играет человек, который таковым не является.

Паралимпийская чемпионка Кэти Салливан, у которой ампутированы обе ноги, осудила Дуэйна Джонсона за роль в фильме "Небоскрёб". Дело в том, что актёр сыграл инвалида, но сам таковым не является.

По словам Салливан, инвалидов должны играть инвалиды. Кэти, сыгравшая в сериале "Меня зовут Эрл", заявила, что она была рада видеть героя-инвалида в драме "Форрест Гамп", но затем девушка узнала, что игравший его актёр Гэри Синиз абсолютно здоров. Это очень расстроило Салливан.