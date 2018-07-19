Паралимпийская чемпионка осудила Дуэйна Джонсона за то, что тот сыграл инвалида
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В Голливуде разворачивается новый скандал. На этот раз людям не нравится, что инвалида играет человек, который таковым не является.
Паралимпийская чемпионка Кэти Салливан, у которой ампутированы обе ноги, осудила Дуэйна Джонсона за роль в фильме "Небоскрёб". Дело в том, что актёр сыграл инвалида, но сам таковым не является.
По словам Салливан, инвалидов должны играть инвалиды. Кэти, сыгравшая в сериале "Меня зовут Эрл", заявила, что она была рада видеть героя-инвалида в драме "Форрест Гамп", но затем девушка узнала, что игравший его актёр Гэри Синиз абсолютно здоров. Это очень расстроило Салливан.
Сейчас спортсменка просит Джонсона впредь отказываться от подобных ролей, так как около 20% жителей Земли — инвалиды. Салливан заявила, что инвалиды были показаны в фильмах "До встречи с тобой" (Сэм Клафлин играл парализованного юношу), "Сильнее" (Джейк Джилленхол играл жертву теракта) и "Не волнуйся, он далеко не уйдёт" (Хоакин Феникс в роли обездвиженного художника у Гаса ван Сента), но играли их здоровые актёры. Салливан считает это неприемлемым.