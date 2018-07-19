Звезда "Игры престолов" высказалась о финале сериала

Звезда сериала "Игра престолов" Натали Дормер знает, как завершится шоу. Об этом 36-летняя актриса рассказала в одном из последних интервью. Само собой, подробностей финала сериала она не раскрыла.

По словам британской актрисы, ей на самом деле известно о концовке финального сезона. Однако она не в курсе, каким именно образом создатели сериала приведут сюжет из точки А в точку Б. Дормер подчеркнула, что она знает, где находится точка Б, однако сказать, как закрутится сюжет, она не может.