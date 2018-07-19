Звезда "Игры престолов" высказалась о финале сериала
Фото: © Jordan Strauss/Invision/AP
Натали Дормер рассказала о финале культового шоу, премьера которого запланирована на 2019 год.
Звезда сериала "Игра престолов" Натали Дормер знает, как завершится шоу. Об этом 36-летняя актриса рассказала в одном из последних интервью. Само собой, подробностей финала сериала она не раскрыла.
Я невероятно воодушевлена грядущим выходом нового сезона "Игры престолов". Жду его — как и все — с огромным нетерпением
Натали Дормер
По словам британской актрисы, ей на самом деле известно о концовке финального сезона. Однако она не в курсе, каким именно образом создатели сериала приведут сюжет из точки А в точку Б. Дормер подчеркнула, что она знает, где находится точка Б, однако сказать, как закрутится сюжет, она не может.
Напомним, премьера восьмого и финального сезона "Игры престолов" запланирована на 2019 год.