Microsoft покажет новые гаджеты для геймеров в августе
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Все новинки крупная американская корпорация должна будет представить в рамках выставки gamescom.
Компания Microsoft планирует анонсировать новое оборудование уже в этом августе. Произойдёт это во время проведения игровой выставки gamescom, которая состоится в Кёльне (Германия).
Из сообщения, опубликованного в блоге Microsoft, стало известно, что корпорация проведёт специальный эпизод шоу Inside Xbox в рамках выставки gamescom. Транслировать его будут со стенда Xbox.
Мероприятие пройдёт 21 августа в 17:30 по московскому времени. Разработчики обещают удивить геймеров, показав им новое оборудование.