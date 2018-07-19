Microsoft покажет новые гаджеты для геймеров в августе

Все новинки крупная американская корпорация должна будет представить в рамках выставки gamescom.

Компания Microsoft планирует анонсировать новое оборудование уже в этом августе. Произойдёт это во время проведения игровой выставки gamescom, которая состоится в Кёльне (Германия).

Из сообщения, опубликованного в блоге Microsoft, стало известно, что корпорация проведёт специальный эпизод шоу Inside Xbox в рамках выставки gamescom. Транслировать его будут со стенда Xbox.