Новый фильм про Джокера получил дату выхода

Лента, в которой главную роль сыграет Хоакин Феникс, выйдет всего за месяц до премьеры продолжения "Чудо-женщины".

Фильм получит название "Джокер". Его премьера запланирована на 4 октября 2019 года. Другой фильм DC — продолжение "Чудо-женщины" — выйдет 1 ноября 2019 года.

Режиссёром ленты о Джокере назначен Тодд Филлипс ("Впритык", "Мальчишник в Вегасе", "Парни со стволами"), он же стал одним из авторов сценария. По словам создателей фильма, нас ждёт "исследование человека, которого полностью игнорирует общество; это не только мрачное раскрытие персонажа, но и обширная предостерегающая сказка".