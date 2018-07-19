В честь юбилея "Парка юрского периода" в Лондоне поставили статую главного героя

Сцену, которая породила множество мемов, решили увековечить к 25-летию первого фильма культовой серии.

В центре Лондона, около Тауэрского моста установили статую доктора Йена Малкольма. Этого персонажа в серии фильмов "Парк юрского периода" сыграл Джефф Голдблюм.

Фигура весит около 150 килограммов. Её размеры — порядка трёх метров в высоту и 7,5 метра в длину. Инсталляция получила название "Сексуальный Джефф Голдблюм". Её авторы взяли за основу образ героя в сцене, когда раненый Малкольм лежит в одном из бункеров на острове на боку, а его рубашка расстёгнута.