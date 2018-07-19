Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 июля 2018, 12:31

В честь юбилея "Парка юрского периода" в Лондоне поставили статую главного героя

Фото:&nbsp;&copy; Doug Peters/PA via AP

Фото: © Doug Peters/PA via AP

Сцену, которая породила множество мемов, решили увековечить к 25-летию первого фильма культовой серии.

В центре Лондона, около Тауэрского моста установили статую доктора Йена Малкольма. Этого персонажа в серии фильмов "Парк юрского периода" сыграл Джефф Голдблюм.

Фигура весит около 150 килограммов. Её размеры — порядка трёх метров в высоту и 7,5 метра в длину. Инсталляция получила название "Сексуальный Джефф Голдблюм". Её авторы взяли за основу образ героя в сцене, когда раненый Малкольм лежит в одном из бункеров на острове на боку, а его рубашка расстёгнута.

Именно этот кадр стал особенно популярен в Сети. Он стал поводом для многочисленных шуток и мемов. Также на его основе выпускали фигурки.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Великобритания
  • Кино и сериалы
  • Культура
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar