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Опубликовано 19 июля 2018, 12:41

Автомобиль Джеймса Бонда собрали из кубиков LEGO

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/BrickVault

Фото: © Кадр из видео YouTube/BrickVault

Компания-производитель конструкторов выпустила модель Aston Matin DB5. На таком авто ездил Джеймс Бонд в одном из фильмов.

В LEGO создали точную копию автомобиля из бондианы. Теперь в виде конструктора можно найти автомобиль Aston Matin DB5, который фигурировал в ленте "Голдфингер" 1956 года. Именно на этой машине ездил главный герой Джеймс Бонд.

Набор со спортивным автомобилем поступил в свободную продажу. Он стоит 146 евро (около 11 тысяч рублей). Размер авто — 10 сантиметров на 34 сантиметра. Масштаб — 1 к 8 с настоящим авто.

Всего в наборе 1290 кубиков и деталей. Он относится к серии Lego Technic, что свидетельствует о высоком уровне сложности конструктора.

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Сергей Сурепин
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