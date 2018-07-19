Автомобиль Джеймса Бонда собрали из кубиков LEGO

Компания-производитель конструкторов выпустила модель Aston Matin DB5. На таком авто ездил Джеймс Бонд в одном из фильмов.

В LEGO создали точную копию автомобиля из бондианы. Теперь в виде конструктора можно найти автомобиль Aston Matin DB5, который фигурировал в ленте "Голдфингер" 1956 года. Именно на этой машине ездил главный герой Джеймс Бонд.

Набор со спортивным автомобилем поступил в свободную продажу. Он стоит 146 евро (около 11 тысяч рублей). Размер авто — 10 сантиметров на 34 сантиметра. Масштаб — 1 к 8 с настоящим авто.