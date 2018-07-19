Госдума в 1-м чтении рассмотрела пенсионный законопроект
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При этом парламентарии решили отвести на подготовку документа в два раза больше времени, чтобы учесть все замечания ко второму чтению.
Законопроект об изменениях пенсионной системы прошёл первое чтение в Госдуме. За принятие документа проголосовали 328 депутатов, против — 104. Вместе с тем депутаты значительно продлили период для дальнейшего обсуждения документа — вместо привычных 30 дней это займёт более двух месяцев.
В пояснительной записке к законопроекту подробно излагаются доводы правительства в поддержку повышения планки выхода на пенсию. Реализация предлагаемых мер, с одной стороны, адаптирует пенсионную систему к новым демографическим условиям, а с другой — позволит повысить уровень пенсионного обеспечения граждан, в том числе путём ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции.
К слову, первое чтение подразумевает рассмотрение лишь концепции документа. Масштабное обсуждение инициативы продолжится, когда все предложения по доработке документа будут собраны и оформлены в виде поправок ко второму чтению.