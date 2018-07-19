Окончательное решение по пенсионной реформе будет принято осенью

Председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что законопроект рассматривается с точки зрения экономики.

Те бюджетные возможности, которые есть на данный момент, могут только гарантировать выплату пенсий с учётом инфляции. Однако они не могут решить задачу, которая была поставлена российским лидером Владимиром Путиным относительно существенного повышения размера пенсии. Как подчеркнул председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, рассматриваемый законопроект о совершенствовании пенсионной системы может стать гарантом выплат пенсий выше уровня инфляции.

Он отметил, что второе и третье чтения законопроекта, связанного с совершенствованием пенсионной системы, намечены на осеннюю сессию.

— Увеличивается продолжительность жизни и растёт количество пенсионеров. Государство гарантирует выплату пенсий, пенсии — это приоритет. И поэтому, когда звучат голоса о том, что это делается потому, что денег не хватает, — это неправда, — сказал он.

При этом Макаров подчеркнул, что государством гарантирована выплата пенсий даже с учётом инфляции. Однако российский лидер поставил задачу обеспечить реальный рост пенсий и повышение качества жизни. При этом, как напомнил Макаров, многие страны утвердили повышение пенсионного возраста.

В частности, по словам председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам, ряд государств за счёт повышения пенсионного возраста решал проблемы экономической направленности. В частности, нововведения принимались в ответ на кризисы 1998 и 2008 годов. Он также отметил, что российские власти не сочли для себя возможным в период кризиса принимать такого рода решения.