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Регион
Опубликовано 19 июля 2018, 14:47

Магазин игр GOG обвинили в поддержке сексизма

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Журналисты обозлились на администрацию сервиса и отказались от того, чтобы рекламировать его.

17 июля игровой магазин GOG опубликовал в "Твиттере" изображение из игры Postal 2: Paradise Lost. На ней было показано, как главный герой справляет нужду на могилу с надписью "Игровая журналистика. Покончила с собой 28 августа 2014 года".

Такие действие многие геймеры и журналисты из издания VG247 восприняли как поддержку скандального движения "Геймергейт". В результате этого издание решило прекратить сотрудничество с GOG и отказалось рекламировать сервис на своём сайте.

Напомним, "Геймергейт" начался как раз в августе 2014 года. Тогда один из разработчиков узнал, что его девушка изменяла ему с журналистами за положительные отзывы о её собственной игре. В результате этого началась настоящая война между геймерами, сексуальными меньшинствами, феминистками и радикалами.

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Сергей Сурепин
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