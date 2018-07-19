Магазин игр GOG обвинили в поддержке сексизма

Журналисты обозлились на администрацию сервиса и отказались от того, чтобы рекламировать его.

17 июля игровой магазин GOG опубликовал в "Твиттере" изображение из игры Postal 2: Paradise Lost. На ней было показано, как главный герой справляет нужду на могилу с надписью "Игровая журналистика. Покончила с собой 28 августа 2014 года".

Такие действие многие геймеры и журналисты из издания VG247 восприняли как поддержку скандального движения "Геймергейт". В результате этого издание решило прекратить сотрудничество с GOG и отказалось рекламировать сервис на своём сайте.