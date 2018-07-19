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Регион
Опубликовано 19 июля 2018, 15:07

Разработчики выбрали стандарты для очков виртуальной реальности

Фото: &copy; Pixabay/JESHOOTScom

Фото: © Pixabay/JESHOOTScom

Крупнейшие игроки рынка согласовали требования для шнуров под гарнитуры виртуальной реальности и способы их подключения к ПК.

Компании Microsoft, Nvidia, Oculus, AMD и Valve определились со стандартом для VR-устройств. Разработчики предлагают подключать гарнитуры через один-единственный кабель — USB Type-C.

В описании этого стандарта сказано, что кабель USB обеспечит мощность 27 Вт и позволит появиться новому поколению устройств. Пропускной способности VirtualLink будет достаточно, чтобы обеспечить достойные впечатления от игры.

Появление подобного стандарта говорит о том, что ведущие игроки VR-рынка пока не ориентируются на производство беспроводных гарнитур виртуальной реальности. Сейчас разработчики продолжают согласовывать то, как в дальнейшем будет развиваться этот рынок.

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Сергей Сурепин
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