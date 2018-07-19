Разработчики выбрали стандарты для очков виртуальной реальности

Крупнейшие игроки рынка согласовали требования для шнуров под гарнитуры виртуальной реальности и способы их подключения к ПК.

Компании Microsoft, Nvidia, Oculus, AMD и Valve определились со стандартом для VR-устройств. Разработчики предлагают подключать гарнитуры через один-единственный кабель — USB Type-C.

В описании этого стандарта сказано, что кабель USB обеспечит мощность 27 Вт и позволит появиться новому поколению устройств. Пропускной способности VirtualLink будет достаточно, чтобы обеспечить достойные впечатления от игры.