Разработчики выбрали стандарты для очков виртуальной реальности
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Крупнейшие игроки рынка согласовали требования для шнуров под гарнитуры виртуальной реальности и способы их подключения к ПК.
Компании Microsoft, Nvidia, Oculus, AMD и Valve определились со стандартом для VR-устройств. Разработчики предлагают подключать гарнитуры через один-единственный кабель — USB Type-C.
В описании этого стандарта сказано, что кабель USB обеспечит мощность 27 Вт и позволит появиться новому поколению устройств. Пропускной способности VirtualLink будет достаточно, чтобы обеспечить достойные впечатления от игры.
Появление подобного стандарта говорит о том, что ведущие игроки VR-рынка пока не ориентируются на производство беспроводных гарнитур виртуальной реальности. Сейчас разработчики продолжают согласовывать то, как в дальнейшем будет развиваться этот рынок.