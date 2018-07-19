Женщины увлекаются киберспортом, чтобы издеваться над мужчинами
Фото: © Overwatch
Американская журналистка Сесилия Д’Анастасио узнала, зачем женщины массово увлекаются киберспортом.
Компания Blizzard недавно выпустила обновление для многопользовательского шутера Overwatch. Теперь в игре доступна новая система формирования матчей, которая позволяет выбирать геймеров для совместной игры.
Журналистка заметила, что в игре появляется огромное количество групп, подписанных "для женщин". В частности, она нашла следующие названия: egirls only (только для девушек-геймеров), hot egirls only 18+ (только для горячих геймерш 18+), true gorlz (настоящие девчонки), feminist island 2/2/2 (остров феминисток 2/2/2).
Сесилия решила вступить в эти группы, чтобы узнать, что там происходит. Оказалось, что все эти группы создают мужчины, которые хотят поиграть в Overwatch в компании девушек. Геймерши редко вступают в подобные группы, однако когда делают это, то лишь для того, чтобы поиздеваться над мужчинами-геймерами. Так, например, одна из девушек сделала старческий голос и притворилась мамой создателя группы. Она критиковала его за каждое плохое действие в игре и напоминала, что ему ещё нужно учить уроки и убираться в своей комнате.