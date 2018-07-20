Звезда "Стражей Галактики" посетит Москву

Популярного актёра поклонники смогут увидеть в рамках фестиваля Comic Con Russia в этом году.

Актёр Майкл Рукер, известный по ролям Йонду в "Стражах Галактики" и Мерла, брата Дэрила, в сериале "Ходячие мертвецы", приедет в Москву. Он посетит столицу РФ в рамках фестиваля Comic Con 2018.

Майкл Рукер стал особым гостем фестиваля поп-культуры Comic Con Russia. Он выступит на одной из сцен мероприятия, после чего проведёт фото- и автограф-сессию с его поклонниками.