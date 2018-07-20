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Опубликовано 20 июля 2018, 07:42

Звезда "Стражей Галактики" посетит Москву

Фото: &copy;&nbsp;Vianney Le Caer / Invision / AP

Фото: © Vianney Le Caer / Invision / AP

Популярного актёра поклонники смогут увидеть в рамках фестиваля Comic Con Russia в этом году.

Актёр Майкл Рукер, известный по ролям Йонду в "Стражах Галактики" и Мерла, брата Дэрила, в сериале "Ходячие мертвецы", приедет в Москву. Он посетит столицу РФ в рамках фестиваля Comic Con 2018.

Майкл Рукер стал особым гостем фестиваля поп-культуры Comic Con Russia. Он выступит на одной из сцен мероприятия, после чего проведёт фото- и автограф-сессию с его поклонниками.

Напомним, фестиваль пройдёт уже в пятый раз в первом павильоне выставочного комплекса "Крокус экспо". Мероприятие состоится с 4 по 7 октября 2018 года.

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Сергей Сурепин
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