Создатели Fortnite заработали на бесплатной игре миллиард долларов за год

Любимая игра чемпиона мира по футболу Антуана Гризманна приносит колоссальные деньги разработчикам.

Аналитическая фирма SuperData провела глобальное исследование феномена игровых королевских битв. По информации аналитиков, популярная Fortnite Battle Royale заработала на внутренних покупках более 1 миллиарда долларов.

Аналитики учитывали прибыль со все платформ, на которых выходила игра. Сейчас она доступна на ПК, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и на мобильных платформах — iOS и Android.