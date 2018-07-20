Создатели Fortnite заработали на бесплатной игре миллиард долларов за год
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Любимая игра чемпиона мира по футболу Антуана Гризманна приносит колоссальные деньги разработчикам.
Аналитическая фирма SuperData провела глобальное исследование феномена игровых королевских битв. По информации аналитиков, популярная Fortnite Battle Royale заработала на внутренних покупках более 1 миллиарда долларов.
Аналитики учитывали прибыль со все платформ, на которых выходила игра. Сейчас она доступна на ПК, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и на мобильных платформах — iOS и Android.
Напомним, игра ставит рекорды и по просмотрам на Twitch. Суммарно зрители уже посмотрели 574 миллиона часов Fortnite. Это сделало игру самой популярной на соответствующей стриминговой площадке.