Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 июля 2018, 08:02

У Disney не осталось конкурентов в борьбе за Fox

Фото: &copy;&nbsp;AP Photo / Richard Drew

Фото: © AP Photo / Richard Drew

Компания Comcast вышла из гонки за покупку активов Fox и поздравила конкурента в лице Disney с победой.

Телекоммуникационный конгломерат Comcast опубликовал заявление, в котором сказано, что фирма больше не планирует покупать активы Fox. Она уступает Disney и будет концентрироваться на покупке европейской сети Sky, крупной долей которой владеет 21st Century Fox.

Директор Comcast Брайан Робертс поздравил руководителя Disney Боба Айгера и его команду. Также он поздравил руководителей Fox, похвалив их работу в создании столь желаемой и уважаемой компании.

Напомним, впервые о переговорах Disney и Fox о приобретении активов последней стало известно в декабре 2017 года. Тогда компания Боба Айгера предложила 52,4 миллиарда долларов. После этого Comcast попыталась оспорить сделку и выдвинула своё предложение в размере 65 миллиардов. В ответ на это Disney пришлось повысить ставку до 71,3 миллиарда. На последней сумме "аукцион" закончился — теперь Disney заплатит по сделке 71,3 миллиарда и получит в своё распоряжение киностудию 20th Century Fox, а также телевизионные подразделения Fox.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Disney
  • fox
  • Кино и сериалы
  • Культура
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar