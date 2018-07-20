У Disney не осталось конкурентов в борьбе за Fox

Компания Comcast вышла из гонки за покупку активов Fox и поздравила конкурента в лице Disney с победой.

Телекоммуникационный конгломерат Comcast опубликовал заявление, в котором сказано, что фирма больше не планирует покупать активы Fox. Она уступает Disney и будет концентрироваться на покупке европейской сети Sky, крупной долей которой владеет 21st Century Fox.

Директор Comcast Брайан Робертс поздравил руководителя Disney Боба Айгера и его команду. Также он поздравил руководителей Fox, похвалив их работу в создании столь желаемой и уважаемой компании.