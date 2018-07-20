У Disney не осталось конкурентов в борьбе за Fox
Фото: © AP Photo / Richard Drew
Компания Comcast вышла из гонки за покупку активов Fox и поздравила конкурента в лице Disney с победой.
Телекоммуникационный конгломерат Comcast опубликовал заявление, в котором сказано, что фирма больше не планирует покупать активы Fox. Она уступает Disney и будет концентрироваться на покупке европейской сети Sky, крупной долей которой владеет 21st Century Fox.
Директор Comcast Брайан Робертс поздравил руководителя Disney Боба Айгера и его команду. Также он поздравил руководителей Fox, похвалив их работу в создании столь желаемой и уважаемой компании.
Напомним, впервые о переговорах Disney и Fox о приобретении активов последней стало известно в декабре 2017 года. Тогда компания Боба Айгера предложила 52,4 миллиарда долларов. После этого Comcast попыталась оспорить сделку и выдвинула своё предложение в размере 65 миллиардов. В ответ на это Disney пришлось повысить ставку до 71,3 миллиарда. На последней сумме "аукцион" закончился — теперь Disney заплатит по сделке 71,3 миллиарда и получит в своё распоряжение киностудию 20th Century Fox, а также телевизионные подразделения Fox.