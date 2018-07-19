Черногория прокомментировала слова Трампа об "агрессивном народе"

В кабмине отметили, что американской стороне не нужно смотреть, маленькая или большая страна, а придерживаться таких мировых ценностей, как свобода и демократия.

Черногорское правительство официально ответило главе Белого дома Дональду Трампу, ранее назвавшему жителей страны "очень агрессивным народом" и предположившему, что это балканское государство может втянуть НАТО в третью мировую войну.

— Мы строим дружественные отношения и ни одно из них не потеряли, вместе с тем способны храбро и решительно защищать и защитим наши национальные интересы, — указывается в сообщении кабмина.

Также в Правительстве Черногории подчеркнули, что американской стороне не нужно смотреть, маленькая или большая страна, а следует придерживаться таких мировых ценностей, как свобода и демократия.