Черногория прокомментировала слова Трампа об "агрессивном народе"
Фото: © Flickr/Gage Skidmore
В кабмине отметили, что американской стороне не нужно смотреть, маленькая или большая страна, а придерживаться таких мировых ценностей, как свобода и демократия.
Черногорское правительство официально ответило главе Белого дома Дональду Трампу, ранее назвавшему жителей страны "очень агрессивным народом" и предположившему, что это балканское государство может втянуть НАТО в третью мировую войну.
— Мы строим дружественные отношения и ни одно из них не потеряли, вместе с тем способны храбро и решительно защищать и защитим наши национальные интересы, — указывается в сообщении кабмина.
Также в Правительстве Черногории подчеркнули, что американской стороне не нужно смотреть, маленькая или большая страна, а следует придерживаться таких мировых ценностей, как свобода и демократия.
При этом официальный представитель Белого дома Хизер Нойерт после высказываний Трампа о Черногории рассказала, что в связи с этим от Подгорицы не поступало жалоб в Вашингтон.