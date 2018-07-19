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Регион
Опубликовано 19 июля 2018, 22:09

Черногория прокомментировала слова Трампа об "агрессивном народе"

Фото: &copy; Flickr/Gage Skidmore

Фото: © Flickr/Gage Skidmore

В кабмине отметили, что американской стороне не нужно смотреть, маленькая или большая страна, а придерживаться таких мировых ценностей, как свобода и демократия.

Черногорское правительство официально ответило главе Белого дома Дональду Трампу, ранее назвавшему жителей страны "очень агрессивным народом" и предположившему, что это балканское государство может втянуть НАТО в третью мировую войну.

— Мы строим дружественные отношения и ни одно из них не потеряли, вместе с тем способны храбро и решительно защищать и защитим наши национальные интересы, — указывается в сообщении кабмина.

Также в Правительстве Черногории подчеркнули, что американской стороне не нужно смотреть, маленькая или большая страна, а следует придерживаться таких мировых ценностей, как свобода и демократия.

При этом официальный представитель Белого дома Хизер Нойерт после высказываний Трампа о Черногории рассказала, что в связи с этим от Подгорицы не поступало жалоб в Вашингтон.

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Андрей Довлатов
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