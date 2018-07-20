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Опубликовано 20 июля 2018, 12:55

Родители хотели назвать ребёнка Бэтменом. Власти Австралии оказались против

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Anna Pruzhevskaya

Фото: © flickr.com/Anna Pruzhevskaya

В последнее время стали набирать популярность необычные имена. Однако это нравится далеко не всем.

Выбрать имя для ребёнка — достаточно сложная задача для родителей. Однако некоторые из них настолько пытаются выделиться на фоне остальных, что перегибают палку. Такой случай произошёл недавно в Австралии.

Дело всё в том, что родители решили назвать ребёнка Бэтменом — в честь популярного супергероя. Оказалось, что правительство страны не одобряет подобную идею — власти выступили против этого имени.

Ранее стало известно, что имена супергероев становятся популярнее. Например, в Британии детей всё чаще называют Паркер (в честь Человека-паука), Пеппер (девушка Железного человека) и Локи (имя скандинавского бога).

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Сергей Сурепин
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